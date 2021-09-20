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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с более чем 32% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 18,7%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:56
2021-09-20T20:56
2021-09-20T21:29
выборы в государственную думу
политика
архангельская область
единая россия
госдума рф
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МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с более чем 32% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 18,7%, сообщил РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский."Обработано 100% протоколов к вечеру понедельника. У "Единой России" - 32,21%, КПРФ набирает 18,7%, далее ЛДПР с 12,92%, "Справедливая Россия" – 11,7%, "Новые люди" - 9,68%", - сообщил собеседник агентства.Кандидаты от партии "Единая Россия" Александр Спиридонов (28,93%) и Елена Вторыгина (29,4%) побеждают на выборах в Госдуму от Архангельской области по двум одномандатным округам, сообщил РИА Новости в понедельник вечером председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский по итогам обработки 100% протоколов."Обработано 100% протоколов. По одномандатным округам проходят Александр Спиридонов, набравший 28,93% и Елена Вторыгина - у нее 29,4%", - сказал собеседник агентства.По словам главы облизбиркома, явка на выборах в регионе составила 41,58%. Длительная обработка протоколов была связана с доставкой документов с судов, пояснил Контиевский. Всего в Госдуму в одномандатных избирательных округах в Архангельской области было зарегистрировано по 10 кандидатов от партий.Голосование на выборах в Госдуму проходил в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы.
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РИА Новости
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политика, архангельская область, единая россия, госдума рф
20:56 20.09.2021 (обновлено: 21:29 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области с 32,21% голосов
МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости.
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области
с более чем 32% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 18,7%, сообщил РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.
"Обработано 100% протоколов к вечеру понедельника. У "Единой России" - 32,21%, КПРФ набирает 18,7%, далее ЛДПР с 12,92%, "Справедливая Россия" – 11,7%, "Новые люди" - 9,68%", - сообщил собеседник агентства.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
Кандидаты от партии "Единая Россия" Александр Спиридонов (28,93%) и Елена Вторыгина (29,4%) побеждают на выборах в Госдуму от Архангельской области по двум одномандатным округам, сообщил РИА Новости в понедельник вечером председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский по итогам обработки 100% протоколов.
"Обработано 100% протоколов. По одномандатным округам проходят Александр Спиридонов, набравший 28,93% и Елена Вторыгина - у нее 29,4%", - сказал собеседник агентства.
По словам главы облизбиркома, явка на выборах в регионе составила 41,58%. Длительная обработка протоколов была связана с доставкой документов с судов, пояснил Контиевский. Всего в Госдуму в одномандатных избирательных округах в Архангельской области было зарегистрировано по 10 кандидатов от партий.
Голосование на выборах в Госдуму
проходил в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы.