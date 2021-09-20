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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Архангельской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с более чем 32% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 18,7%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:56

2021-09-20T20:56

2021-09-20T21:29

выборы в государственную думу

политика

архангельская область

единая россия

госдума рф

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МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с более чем 32% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 18,7%, сообщил РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский."Обработано 100% протоколов к вечеру понедельника. У "Единой России" - 32,21%, КПРФ набирает 18,7%, далее ЛДПР с 12,92%, "Справедливая Россия" – 11,7%, "Новые люди" - 9,68%", - сообщил собеседник агентства.Кандидаты от партии "Единая Россия" Александр Спиридонов (28,93%) и Елена Вторыгина (29,4%) побеждают на выборах в Госдуму от Архангельской области по двум одномандатным округам, сообщил РИА Новости в понедельник вечером председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский по итогам обработки 100% протоколов."Обработано 100% протоколов. По одномандатным округам проходят Александр Спиридонов, набравший 28,93% и Елена Вторыгина - у нее 29,4%", - сказал собеседник агентства.По словам главы облизбиркома, явка на выборах в регионе составила 41,58%. Длительная обработка протоколов была связана с доставкой документов с судов, пояснил Контиевский. Всего в Госдуму в одномандатных избирательных округах в Архангельской области было зарегистрировано по 10 кандидатов от партий.Голосование на выборах в Госдуму проходил в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы.

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, архангельская область, единая россия, госдума рф