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Госдеп оценил выборы в Госдуму

Госдеп оценил выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Госдеп оценил выборы в Госдуму

Госдепартамент Соединенных Штатов, оценивая прошедшие 17-19 сентября выборы в российскую Госдуму, особо отметили в своей критике закон об иноагентах, идея... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:06

2021-09-20T20:06

2021-09-20T22:33

выборы в государственную думу

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госдепартамент Соединенных Штатов, оценивая прошедшие 17-19 сентября выборы в российскую Госдуму, особо отметили в своей критике закон об иноагентах, идея которого появилась и была реализована в самих США."Выборы в Государственную думу РФ 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу. Использование властями России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.В то же время в самих США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, к чему может обязать минюст страны, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям. Регистрация иностранным агентом во многих случаях серьезно затрудняет работу организации и может повлечь репутационные или иные риски при работе в США.Высокопоставленный американский дипломат также обвинил правительство России в создании ограничений, которые якобы не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ проводить наблюдение за выборами, что "существенно снизило их прозрачность". При этом на последних президентских выборах в самих США число наблюдателей от ОБСЕ было кардинально сокращено, до таких же масштабов, что и предлагала Москва для наблюдения за думскими выборами. Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ."Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод, а также прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Госдуму на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу незыблемую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил представитель дипведомства США.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, госдума рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, нед прайс, россия