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СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму

СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021

СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщила в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:30

2021-09-20T19:30

2021-09-20T19:43

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба СБУ.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла."Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении на сайте СБУ.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена", за что виновным может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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в мире, украина, госдума рф, россия