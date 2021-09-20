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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751038709.html
СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму
СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021
СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщила в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:30
2021-09-20T19:43
выборы в государственную думу
в мире
украина
госдума рф
россия
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба СБУ.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла."Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении на сайте СБУ.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена", за что виновным может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
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в мире, украина, госдума рф, россия
19:30 20.09.2021 (обновлено: 19:43 20.09.2021)
 
СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за выборов в Госдуму в Крыму

СБУ возбудила дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму в Крыму

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба СБУ.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
"Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении на сайте СБУ.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена", за что виновным может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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