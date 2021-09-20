https://ria.ru/20210920/vybory-1751026601.html

Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России

Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021

Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России

Выборы в России прошли на высочайшем уровне, рассказали присутствовавшие на них международные наблюдатели, выступая на пресс-конференции об итогах наблюдения... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:22

2021-09-20T18:22

2021-09-20T20:04

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли на высочайшем уровне, рассказали присутствовавшие на них международные наблюдатели, выступая на пресс-конференции об итогах наблюдения НОМ.Ранее стало известно, что в ситуационный центр Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) поступило 723 сигнала о возможных нарушениях. Из них обработано уже 98%. К ним также прикреплены экспертные оценки."Я был международным наблюдателем на выборах в Санкт-Петербурге, мы посетили 20 участков, и ничего ненормального я там не увидел. У нас была возможность пообщаться с наблюдателями от разных политических партий, и абсолютно все они говорили, что никаких нарушений на выборах они не видели", – рассказал депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.Он также добавил, что успел прочитать много новостей о выборах в России, но он не смог найти подтверждения им. Схожую позицию озвучил и основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани."Никаких вбросов и подтасовок мы не заметили. Мы получили прекрасный опыт наблюдения, им необходимо делиться в наших странах. Про Россию нам говорили, что здесь рудименты коммунизма, страшный контроль. Пусть это останется на совести людей, которые об этом говорят. Я получил прекрасные впечатления, видел много улыбающихся избирателей", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иностранный наблюдатель: "Мы с уверенностью можем отметить, что результаты выборов будут точными" Международные общественные эксперты оценили организацию выборов на избирательных участках Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга в воскресенье. Так, член Народного собрания Сирии Самир Хаджар, посетив места голосования в Татарстане, отметил прозрачность и открытость выборов. "Мы с уверенностью можем отметить, что результаты выборов будут точными", - заявил он. 2021-09-20T18:22 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, госдума рф, выборы в государственную думу, тьерри мариани, европарламент, россия