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Выборы в Государственную думу
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Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России
Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021
Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России
Выборы в России прошли на высочайшем уровне, рассказали присутствовавшие на них международные наблюдатели, выступая на пресс-конференции об итогах наблюдения... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:22
2021-09-20T20:04
выборы в государственную думу
политика
в мире
госдума рф
выборы в государственную думу
тьерри мариани
европарламент
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли на высочайшем уровне, рассказали присутствовавшие на них международные наблюдатели, выступая на пресс-конференции об итогах наблюдения НОМ.Ранее стало известно, что в ситуационный центр Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) поступило 723 сигнала о возможных нарушениях. Из них обработано уже 98%. К ним также прикреплены экспертные оценки."Я был международным наблюдателем на выборах в Санкт-Петербурге, мы посетили 20 участков, и ничего ненормального я там не увидел. У нас была возможность пообщаться с наблюдателями от разных политических партий, и абсолютно все они говорили, что никаких нарушений на выборах они не видели", – рассказал депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.Он также добавил, что успел прочитать много новостей о выборах в России, но он не смог найти подтверждения им. Схожую позицию озвучил и основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани."Никаких вбросов и подтасовок мы не заметили. Мы получили прекрасный опыт наблюдения, им необходимо делиться в наших странах. Про Россию нам говорили, что здесь рудименты коммунизма, страшный контроль. Пусть это останется на совести людей, которые об этом говорят. Я получил прекрасные впечатления, видел много улыбающихся избирателей", – подчеркнул он.
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Иностранный наблюдатель: "Мы с уверенностью можем отметить, что результаты выборов будут точными"
Международные общественные эксперты оценили организацию выборов на избирательных участках Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга в воскресенье. Так, член Народного собрания Сирии Самир Хаджар, посетив места голосования в Татарстане, отметил прозрачность и открытость выборов. "Мы с уверенностью можем отметить, что результаты выборов будут точными", - заявил он.
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политика, в мире, госдума рф, выборы в государственную думу, тьерри мариани, европарламент, россия
18:22 20.09.2021 (обновлено: 20:04 20.09.2021)
 
Международные наблюдатели оценили уровень выборов в России

НОМ: международные наблюдатели высоко оценили уровень выборов в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли на высочайшем уровне, рассказали присутствовавшие на них международные наблюдатели, выступая на пресс-конференции об итогах наблюдения НОМ.
Ранее стало известно, что в ситуационный центр Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) поступило 723 сигнала о возможных нарушениях. Из них обработано уже 98%. К ним также прикреплены экспертные оценки.
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"Я был международным наблюдателем на выборах в Санкт-Петербурге, мы посетили 20 участков, и ничего ненормального я там не увидел. У нас была возможность пообщаться с наблюдателями от разных политических партий, и абсолютно все они говорили, что никаких нарушений на выборах они не видели", – рассказал депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.
Он также добавил, что успел прочитать много новостей о выборах в России, но он не смог найти подтверждения им. Схожую позицию озвучил и основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани.
"Никаких вбросов и подтасовок мы не заметили. Мы получили прекрасный опыт наблюдения, им необходимо делиться в наших странах. Про Россию нам говорили, что здесь рудименты коммунизма, страшный контроль. Пусть это останется на совести людей, которые об этом говорят. Я получил прекрасные впечатления, видел много улыбающихся избирателей", – подчеркнул он.
 
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