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МГЕР выявила тысячи фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму

МГЕР выявила тысячи фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

МГЕР выявила тысячи фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" выявили свыше пяти тысяч фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:19

2021-09-20T18:19

2021-09-20T18:19

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" выявили свыше пяти тысяч фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения."В период трехдневного голосования антифейковые отряды "Молодой Гвардии Единой России" отсмотрели порядка 50 тысяч новостей на различных информационных ресурсах, из которых выявили 5125 сообщений о возможных нарушениях", - рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, слова которого приводятся в сообщении.Подтвержденными оказались только 94 сообщения, добавил Давыдов. Больше всего фейковых сообщений было в Москве, Краснодарском крае и Свердловской области."Ключевыми проблемами, выявленными в ходе мониторинга информации, были возможные нарушения в оборудовании участков или при голосовании "на дому", - добавил Давыдов.В пресс-службе напомнили, что "Молодая Гвардия Единой России" подготовила для работы на выборах корпус антифейковых отрядов, которые выявляли информационные вбросы о нарушениях на избирательных участках. В эту работу вовлечено четыре тысячи активистов.Как сообщал ранее руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, только за 3 дня было выявлено 14 тыс фейков о голосовании и еще 5 тысяч - ранее.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее сообщал о том, что на выборах было много фейков и провокаций, но система избирательных комиссий Москвы с достоинством выдержала все три дня голосования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, мгер, россия