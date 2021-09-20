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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области
Партия "Единая Россия" в Смоленской области побеждает на выборах в Госдуму с 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:14
2021-09-20T18:14
2021-09-20T18:20
выборы в государственную думу
политика
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Смоленской области побеждает на выборах в Госдуму с 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."По результатам обработки 100% протоколов, явка составила 41,87%. Лидирует Единая Россия – 39, 94%. По округам победу одержали Неверов Сергей Иванович (ЕР) – 52,98% и представитель ЛДПР Леонов Сергей Дмитриевич – 34,56%", - сказал собеседник агентства.По информации избиркома на втором месте по партийным спискам партия КПРФ с 22,81%, на третьем месте ЛДПР – 11,25%, "Справедливая Россия – За правду" набрала 7,58% голосов, партия "Новые люди" - 5,97%, Партия пенсионеров – 3,44%, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 1,79. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее одного процента голосов.На предыдущих выборах депутатов Государственной Думы РФ 2016 в Смоленской области явка была несколько ниже нынешней и составила 39,59%.Максимальное число голосов по партийным спискам тогда набрала партия "Единая Россия" — 46,83%. ЛДПР – 18,90, КПРФ - 16,20%, "Справедливая Россия" – 4,44. Победа в одномандатных округах на выборах в Госдуму предыдущего созыва в Смоленской области досталась единороссам – Сергею Неверову и Ольге Окуневой.
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РИА Новости
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политика, смоленская область, госдума рф, россия
18:14 20.09.2021 (обновлено: 18:20 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области с 39,94% голосов
БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости.
Партия "Единая Россия" в Смоленской области
побеждает на выборах в Госдуму
с 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
"По результатам обработки 100% протоколов, явка составила 41,87%. Лидирует Единая Россия – 39, 94%. По округам победу одержали Неверов Сергей Иванович (ЕР) – 52,98% и представитель ЛДПР Леонов Сергей Дмитриевич – 34,56%", - сказал собеседник агентства.
По информации избиркома на втором месте по партийным спискам партия КПРФ с 22,81%, на третьем месте ЛДПР – 11,25%, "Справедливая Россия – За правду" набрала 7,58% голосов, партия "Новые люди" - 5,97%, Партия пенсионеров – 3,44%, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 1,79. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее одного процента голосов.
На предыдущих выборах депутатов Государственной Думы РФ 2016 в Смоленской области явка была несколько ниже нынешней и составила 39,59%.
Максимальное число голосов по партийным спискам тогда набрала партия "Единая Россия" — 46,83%. ЛДПР – 18,90, КПРФ - 16,20%, "Справедливая Россия" – 4,44. Победа в одномандатных округах на выборах в Госдуму предыдущего созыва в Смоленской области досталась единороссам – Сергею Неверову и Ольге Окуневой.