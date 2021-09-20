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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Смоленской области

Партия "Единая Россия" в Смоленской области побеждает на выборах в Госдуму с 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:14

2021-09-20T18:14

2021-09-20T18:20

выборы в государственную думу

политика

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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Смоленской области побеждает на выборах в Госдуму с 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."По результатам обработки 100% протоколов, явка составила 41,87%. Лидирует Единая Россия – 39, 94%. По округам победу одержали Неверов Сергей Иванович (ЕР) – 52,98% и представитель ЛДПР Леонов Сергей Дмитриевич – 34,56%", - сказал собеседник агентства.По информации избиркома на втором месте по партийным спискам партия КПРФ с 22,81%, на третьем месте ЛДПР – 11,25%, "Справедливая Россия – За правду" набрала 7,58% голосов, партия "Новые люди" - 5,97%, Партия пенсионеров – 3,44%, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 1,79. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее одного процента голосов.На предыдущих выборах депутатов Государственной Думы РФ 2016 в Смоленской области явка была несколько ниже нынешней и составила 39,59%.Максимальное число голосов по партийным спискам тогда набрала партия "Единая Россия" — 46,83%. ЛДПР – 18,90, КПРФ - 16,20%, "Справедливая Россия" – 4,44. Победа в одномандатных округах на выборах в Госдуму предыдущего созыва в Смоленской области досталась единороссам – Сергею Неверову и Ольге Окуневой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, смоленская область, госдума рф, россия