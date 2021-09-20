https://ria.ru/20210920/vybory-1751011999.html

ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдму после обработки 99,84% протоколов УИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:13

2021-09-20T17:13

2021-09-20T18:13

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44125b6850f647a94951701f8b21b26a.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдму после обработки 99,84% протоколов УИК."Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР –на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — за правду" (7,47%), и "Новые люди" (5,33%). Помимо этого, "Единая Россия" предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, "Справедливая Россия — за правду" — в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.Среди самовыдвиженцев побеждают пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия