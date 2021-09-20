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ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму
Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдму после обработки 99,84% протоколов УИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:13
2021-09-20T17:13
2021-09-20T18:13
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Госдму после обработки 99,84% протоколов УИК."Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР –на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — за правду" (7,47%), и "Новые люди" (5,33%). Помимо этого, "Единая Россия" предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, "Справедливая Россия — за правду" — в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.Среди самовыдвиженцев побеждают пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия
17:13 20.09.2021 (обновлено: 18:13 20.09.2021)
ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК подсчитал данные 99,84% протоколов на выборах в Госдуму