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"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму с 45,20% голосов, у КПРФ - 19,47%, ЛДПР - 7,96%, "Справедливой России - За правду "- 7,14%, у партии "Новые... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:26
2021-09-20T16:26
2021-09-20T16:26
выборы в государственную думу
политика
единая россия
яблоко
коммунисты россии
мособлдума
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму с 45,20% голосов, у КПРФ - 19,47%, ЛДПР - 7,96%, "Справедливой России - За правду "- 7,14%, у партии "Новые люди" - 5,28%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 95,5% протоколов.Остальные партии получают менее 5% голосов."Партия пенсионеров" набирает 4,25% голосов, "Коммунисты России" - 2,15%, партия "Зеленые" - 1,89%, "Яблоко"- 1,81%, партия "Родина"- 1, 38%, следует из данных ЦИК.
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политика, единая россия, яблоко, коммунисты россии, мособлдума
"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму, набрав 45,20 процента голосов