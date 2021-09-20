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"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму с 45,20% голосов, у КПРФ - 19,47%, ЛДПР - 7,96%, "Справедливой России - За правду "- 7,14%, у партии "Новые... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:26

2021-09-20T16:26

2021-09-20T16:26

выборы в государственную думу

политика

единая россия

яблоко

коммунисты россии

мособлдума

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Мособлдуму с 45,20% голосов, у КПРФ - 19,47%, ЛДПР - 7,96%, "Справедливой России - За правду "- 7,14%, у партии "Новые люди" - 5,28%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 95,5% протоколов.Остальные партии получают менее 5% голосов."Партия пенсионеров" набирает 4,25% голосов, "Коммунисты России" - 2,15%, партия "Зеленые" - 1,89%, "Яблоко"- 1,81%, партия "Родина"- 1, 38%, следует из данных ЦИК.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, яблоко, коммунисты россии, мособлдума