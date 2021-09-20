https://ria.ru/20210920/vybory-1750998628.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане с 81,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:16
2021-09-20T16:16
2021-09-20T16:34
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане с 81,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы… на территории Республики Дагестан за Всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовали 81,18% избирателей, партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,56%, политическую партию "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" – 2,49%, Всероссийскую политическую партию "Партия Роста" – 1,05%, за остальные партии проголосовали менее 1% избирателей", - заявили в избиркоме.По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам на территории Республики Дагестан в Северном одномандатном избирательном округе №10 наибольшее количество голосов получил Абдулхаким Гаджиев, ВПП "Единая Россия"(84,87%), в Центральном одномандатном избирательном округе №11 – Мурад Гаджиев, ВПП "Единая Россия" (80,20%), в Южном одномандатном избирательном округе №12 – Джамаладин Гасанов, ВПП "Единая Россия" (73,31%).
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политика, единая россия, госдума рф
16:16 20.09.2021 (обновлено: 16:34 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане с 81,18% голосов
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Дагестане с 81,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.
"По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы… на территории Республики Дагестан за Всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовали 81,18% избирателей, партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,56%, политическую партию "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" – 2,49%, Всероссийскую политическую партию "Партия Роста" – 1,05%, за остальные партии проголосовали менее 1% избирателей", - заявили в избиркоме.
По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам на территории Республики Дагестан в Северном одномандатном избирательном округе №10 наибольшее количество голосов получил Абдулхаким Гаджиев, ВПП "Единая Россия"(84,87%), в Центральном одномандатном избирательном округе №11 – Мурад Гаджиев, ВПП "Единая Россия" (80,20%), в Южном одномандатном избирательном округе №12 – Джамаладин Гасанов, ВПП "Единая Россия" (73,31%).