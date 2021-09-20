https://ria.ru/20210920/vybory-1750993513.html
Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России
Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021
Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России
Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, находящийся в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, предложил другим... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:44
2021-09-20T15:44
2021-09-20T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, находящийся в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, предложил другим странам перенимать российский опыт в организации выборов.Группа иностранных экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Отдельно хотелось бы отметить систему видеонаблюдения за выборами. С подобной системой я впервые столкнулся в Таджикистане порядка 5 лет назад. Но здесь я увидел ее массовое применение. Каждый заинтересованный избиратель, гражданин может наблюдать за ходом голосования на том или ином участке. Если бы я мог дать совет представителям международных организаций, которые не приехали для наблюдения за выборами, то чтобы они установили подобные системы в своих странах. Это сделает избирательный процесс максимально прозрачным", - сказал журналистам Вуазен.По его словам, выборы в Крыму прошли по общепринятым стандартам. На избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября.
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политика, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, россия
Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России
Наблюдатель из Франции предложил другим странам перенять опыт России в организации выборов