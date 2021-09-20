https://ria.ru/20210920/vybory-1750993513.html

Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России

Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021

Наблюдатель из Франции оценил организацию выборов в России

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, находящийся в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, предложил другим... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:44

2021-09-20T15:44

2021-09-20T15:44

выборы в государственную думу

политика

франция

госдума рф

выборы в государственную думу

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881212_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_1e39f854effd9182dd3a18336ed32827.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, находящийся в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, предложил другим странам перенимать российский опыт в организации выборов.Группа иностранных экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Отдельно хотелось бы отметить систему видеонаблюдения за выборами. С подобной системой я впервые столкнулся в Таджикистане порядка 5 лет назад. Но здесь я увидел ее массовое применение. Каждый заинтересованный избиратель, гражданин может наблюдать за ходом голосования на том или ином участке. Если бы я мог дать совет представителям международных организаций, которые не приехали для наблюдения за выборами, то чтобы они установили подобные системы в своих странах. Это сделает избирательный процесс максимально прозрачным", - сказал журналистам Вуазен.По его словам, выборы в Крыму прошли по общепринятым стандартам. На избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, россия