https://ria.ru/20210920/vybory-1750993285.html

Евродепутат похвалил систему наблюдения на избирательных участках в России

Евродепутат похвалил систему наблюдения на избирательных участках в России - РИА Новости, 20.09.2021

Евродепутат похвалил систему наблюдения на избирательных участках в России

Депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что такой системы видеонаблюдения на избирательных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:43

2021-09-20T15:43

2021-09-20T16:50

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

тьерри мариани

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что такой системы видеонаблюдения на избирательных участках, как в России, нет даже в западных странах."Каждый раз я вижу, что система безопасности избирательных процессов усилена, к примеру в этот раз система видеонаблюдения на избирательных участках в Санкт-Петербурге была налажена отлично, такого нет даже в европейских странах, во Франции нет камер на избирательных участках", - сказал он.Депутат подчеркнул, что в этот раз находится в России не в составе официальной миссии, а как независимый наблюдатель."Я видел все выборы парламентские в России с 2007 года, в составе миссий ОБСЕ, Совета Европы, я тогда был французским депутатом. В этот раз я не был в составе официальной миссии, так как ОБСЕ и Европарламент отказались посылать официальные миссии, так что я был независимым наблюдателем", - добавил он.Депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что выборы прошли "вполне на хорошем уровне", "без каких-то особенных проблем"."По поводу избирательного процесса должен сказать, что на тех 20 участках, где мы побывали, нам все показалось нормальным... Мы расспрашивали постоянных наблюдателей, делегатов от кандидатов, которые провели там три дня, и которые представляли как большинство, так и оппозицию. Каждый раз нам говорили, что голосование идет без каких-то особенных проблем. Так что для меня выборы прошли вполне на хорошем уровне", - сказал он.То, что осуждать выборы в Госдуму РФ в Европарламенте начали еще до того, как они успели произойти, "нечестное и непрозрачное" решение, заявил РИА Новости депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия, тьерри мариани