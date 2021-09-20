https://ria.ru/20210920/vybory-1750990935.html

"Единая Россия" победила на выборах в Краснодарском крае

"Единая Россия" победила на выборах в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Краснодарском крае

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственной думы РФ на Кубани с 60,98% голосов после обработки 100% протоколов, партия лидирует во всех... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:34

2021-09-20T15:34

2021-09-20T16:22

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

краснодарский край

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственной думы РФ на Кубани с 60,98% голосов после обработки 100% протоколов, партия лидирует во всех восьми одномандатных избирательных округах, сообщила избирательная комиссия Краснодарского края."Партии, получившие наибольшее количество голосов по избирательным округам: 1. "Единая Россия" – 60,98%. 2. КПРФ – 15,52%. 3. "Справедливая Россия – За правду" – 6,34%. 4. ЛДПР – 5,6%. 5. Партия "Новые люди" - 4,67%. 6. Партия пенсионеров – 1,36%", - сообщил избирком в своём Telegram-канале. Уточняется, что в голосовании по партспискам приняли участие 65,37% избирателей.По одномандатным округам победу также одержали кандидаты от "Единой России", они получат все 8 мандатов.Средняя явка составила 64,67%.На выборах в Госдуму в 2016 году победу на Кубани одержала ЕР, набрав 59,3% голосов, 13,76% получила ЛДПР, 12,63 – КПРФ. Выдвиженцы "Единой России" также победили в семи из восьми одномандатных округов, лишь в одном округе победу одержал представитель КПРФ. Явка в регионе составила тогда 51,2%, превысив среднюю по России (47,9%).

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, краснодарский край, кпрф, россия