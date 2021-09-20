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"Партия пенсионеров" рассказала об успехах на выборах в заксобрания

"Партия пенсионеров" рассказала об успехах на выборах в заксобрания - РИА Новости, 20.09.2021

"Партия пенсионеров" рассказала об успехах на выборах в заксобрания

По итогам прошедших выборов "Партия пенсионеров" продемонстрировала хорошие результаты на выборах в региональных заксобраниях, считает заместитель председателя... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:32

2021-09-20T15:32

2021-09-20T15:32

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

оренбургская область

чувашская республика (чувашия)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По итогам прошедших выборов "Партия пенсионеров" продемонстрировала хорошие результаты на выборах в региональных заксобраниях, считает заместитель председателя партии Владимир Ворожцов.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур."Партия благодарит наших избирателей за поддержку. В этом году наши кандидаты выдвигались в 26 региональных парламентах, и по нашим данным, наши представители окажутся в 16 из них. Мы считаем это хорошим результатом", – заявил Ворожцов на пресс-конференции, посвященной итогам выборов.Лучшие результаты партия, по данным Ворожцова, показала в Мурманской области (9,97%), ХМАО (9,13%), Приморский край (8,65%), Вологодская область (8,01), Чувашская республика (7,16%), Оренбургская область (6,97%)."К сожалению, при странных обстоятельствах наша партия не проходит в Госдуму. Теперь мы вынуждены перестать верить нашим крупным социологам, которые давали нашей партии проходные проценты. Но это не остановит нас. "Партия пенсионеров" считала и считает, что ключевой проблемой нашей страны сейчас является социальная система и уровень социальной защищенности граждан. И мы знаем это, так как говорим с нашими избирателями. И будем бороться за наши ценности", – подчеркнул Ворожцов.

мурманская область

оренбургская область

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская область, оренбургская область, чувашская республика (чувашия), госдума рф, россия