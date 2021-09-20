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В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках

В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках - РИА Новости, 20.09.2021

В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках

В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены итоги голосования на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:14

2021-09-20T15:14

2021-09-20T15:22

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политика

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госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены итоги голосования на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах Российской Федерации - это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург - на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования", - сказала она на заседании Центризбиркома.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, республика крым, республика калмыкия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия