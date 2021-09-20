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В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках
В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках - РИА Новости, 20.09.2021
В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках
В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены итоги голосования на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:14
2021-09-20T15:14
2021-09-20T15:22
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политика
санкт-петербург
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цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены итоги голосования на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах Российской Федерации - это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург - на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования", - сказала она на заседании Центризбиркома.
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политика, санкт-петербург, республика крым, республика калмыкия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
15:14 20.09.2021 (обновлено: 15:22 20.09.2021)
В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках
Памфилова: в Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках