https://ria.ru/20210920/vybory-1750985824.html
Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге
Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге
В Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить, сообщила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:13
2021-09-20T15:13
2021-09-20T15:24
выборы в государственную думу
санкт-петербург
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:98:2905:1732_1920x0_80_0_0_94df8a3fa14004130e950d6c920b0b22.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.По словам Памфиловой, ЦИК привлек туда правоохранительные органы."Шесть-семь участков, которые, на наш взгляд предварительный, имеют основания для того, чтобы там выборы отменить", - сказала глава ЦИК.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7b08093bf5f1c892390b8fa63999aa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
15:13 20.09.2021 (обновлено: 15:24 20.09.2021)
Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге
Памфилова: в Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело