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Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге

Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова призвала возбудить уголовное дело на участке в Петербурге

В Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить, сообщила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:13

2021-09-20T15:13

2021-09-20T15:24

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.По словам Памфиловой, ЦИК привлек туда правоохранительные органы."Шесть-семь участков, которые, на наш взгляд предварительный, имеют основания для того, чтобы там выборы отменить", - сказала глава ЦИК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия