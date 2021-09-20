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В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму

В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму

В Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:04

2021-09-20T15:04

2021-09-20T15:17

выборы в государственную думу

в мире

евросоюз

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цик рф

элла памфилова

россия

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов"."Региональные выборы и выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять", - заявил Стано.Он пояснил, что в ЕС "сожалеют о решении России серьезно ограничить возможности наблюдения ОБСЕ".Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ."Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - добавил он.Отвечая на вопрос про признание итогов выборов в России, Стано заявил, что Евросоюз не принимает подобных решений. "Признание выборов в целом является национальной компетенцией, государства-члены сами будут решать, признавать ли итоги выборов и при каких обстоятельствах", - сказал он.При этом он подчеркнул, что Европейский союз "никогда не признает" итоги российских парламентских и региональных выборов, организованных в Крыму, и выразил обеспокоенность тем, что жители неподконтрольных Киеву территорий Востока Украины, "получали российские паспорта, чтобы принять участие в выборах".Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить итоги выборов в России на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, там же планируется встреча главы евродипломатии Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев в понедельник назвал "лицемерием в высшей степени" позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, с одной стороны, заявляющего о якобы нехватке ресурсов для наблюдения за выборами в разных странах, но, с другой, пытавшегося направить в Россию порядка 500 человек для наблюдения.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Ранее председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы. В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что любые заявления оппонентов России о "нелегитимности" парламентских выборов в России необоснованны и не будут иметь юридических последствий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия