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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму
В Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:04
2021-09-20T15:17
выборы в государственную думу
в мире
евросоюз
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов"."Региональные выборы и выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять", - заявил Стано.Он пояснил, что в ЕС "сожалеют о решении России серьезно ограничить возможности наблюдения ОБСЕ".Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ."Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - добавил он.Отвечая на вопрос про признание итогов выборов в России, Стано заявил, что Евросоюз не принимает подобных решений. "Признание выборов в целом является национальной компетенцией, государства-члены сами будут решать, признавать ли итоги выборов и при каких обстоятельствах", - сказал он.При этом он подчеркнул, что Европейский союз "никогда не признает" итоги российских парламентских и региональных выборов, организованных в Крыму, и выразил обеспокоенность тем, что жители неподконтрольных Киеву территорий Востока Украины, "получали российские паспорта, чтобы принять участие в выборах".Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить итоги выборов в России на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, там же планируется встреча главы евродипломатии Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев в понедельник назвал "лицемерием в высшей степени" позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, с одной стороны, заявляющего о якобы нехватке ресурсов для наблюдения за выборами в разных странах, но, с другой, пытавшегося направить в Россию порядка 500 человек для наблюдения.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Ранее председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы. В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что любые заявления оппонентов России о "нелегитимности" парламентских выборов в России необоснованны и не будут иметь юридических последствий.
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в мире, евросоюз, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
15:04 20.09.2021 (обновлено: 15:17 20.09.2021)
 
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму

В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму из-за атмосферы запугивания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Еще в конце августа глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Региональные выборы и выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять", - заявил Стано.
Он пояснил, что в ЕС "сожалеют о решении России серьезно ограничить возможности наблюдения ОБСЕ".
Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
"Мы приняли к сведению сообщения от серьезных источников относительно нарушений, имевших место в ходе выборов", - отметил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, указав на меры, якобы принятые властями против активистов, независимых СМИ и оппозиционеров.
"Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - добавил он.
Отвечая на вопрос про признание итогов выборов в России, Стано заявил, что Евросоюз не принимает подобных решений. "Признание выборов в целом является национальной компетенцией, государства-члены сами будут решать, признавать ли итоги выборов и при каких обстоятельствах", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Европейский союз "никогда не признает" итоги российских парламентских и региональных выборов, организованных в Крыму, и выразил обеспокоенность тем, что жители неподконтрольных Киеву территорий Востока Украины, "получали российские паспорта, чтобы принять участие в выборах".
Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить итоги выборов в России на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, там же планируется встреча главы евродипломатии Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев в понедельник назвал "лицемерием в высшей степени" позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, с одной стороны, заявляющего о якобы нехватке ресурсов для наблюдения за выборами в разных странах, но, с другой, пытавшегося направить в Россию порядка 500 человек для наблюдения.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Ранее председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы. В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что любые заявления оппонентов России о "нелегитимности" парламентских выборов в России необоснованны и не будут иметь юридических последствий.
 
Выборы в Государственную думуВ миреЕвросоюзГосдума РФЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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