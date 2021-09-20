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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750981181.html
Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов
Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов - РИА Новости, 20.09.2021
Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов
Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:53
2021-09-20T17:47
выборы в государственную думу
политика
москва
владимир рыжков
московская городская дума
елена кац
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Как сообщил Реут, также проходили довыборы в муниципальном округе Щукино. По первому округу на выборах побеждает Галина Преображенская ("Единая Россия"), Андрей Гребенник (КПРФ), Денис Андреев (КПРФ). По 2-му округу — Ольга Фричинская (самовыдвиженец) , Наталья Шурова (самовыдвиженец) и Виктор Барковский (КПРФ). По 3-му округу — Олег Воронцов ("Единая Россия"), Мария Ким (самовыдвиженец), Роман Трифонов (КПРФ), по 4-му округу Анна Аникина (ЕР), Ольга Касымова (ЕР), Елена Кубарева (КПРФ). По 5-му округу лидируют Татьяна Князева ("Единая Россия"), Валерий Скобинов ("Единая Россия") и Иван Марьин (самовыдвиженец).Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.
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политика, москва, владимир рыжков, московская городская дума, елена кац
14:53 20.09.2021 (обновлено: 17:47 20.09.2021)
 
Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов

Врач Елена Кац и член ОП Москвы Владимир Рыжков проходят в МГД по итогам выборов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по 19 округу (Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское) побеждает Кац, по 37 округу (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) — Рыжков", — сказал Реут.

Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщил Реут, также проходили довыборы в муниципальном округе Щукино. По первому округу на выборах побеждает Галина Преображенская ("Единая Россия"), Андрей Гребенник (КПРФ), Денис Андреев (КПРФ). По 2-му округу — Ольга Фричинская (самовыдвиженец) , Наталья Шурова (самовыдвиженец) и Виктор Барковский (КПРФ). По 3-му округу — Олег Воронцов ("Единая Россия"), Мария Ким (самовыдвиженец), Роман Трифонов (КПРФ), по 4-му округу Анна Аникина (ЕР), Ольга Касымова (ЕР), Елена Кубарева (КПРФ). По 5-му округу лидируют Татьяна Князева ("Единая Россия"), Валерий Скобинов ("Единая Россия") и Иван Марьин (самовыдвиженец).
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваВладимир РыжковМосковская городская думаЕлена Кац
 
 
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