14:53 20.09.2021 (обновлено: 17:47 20.09.2021)
Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов
Врач Елена Кац и член ОП Москвы Владимир Рыжков проходят в МГД по итогам выборов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по 19 округу (Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское) побеждает Кац, по 37 округу (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) — Рыжков", — сказал Реут.
Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщил Реут, также проходили довыборы в муниципальном округе Щукино. По первому округу на выборах побеждает Галина Преображенская ("Единая Россия"), Андрей Гребенник (КПРФ), Денис Андреев (КПРФ). По 2-му округу — Ольга Фричинская (самовыдвиженец) , Наталья Шурова (самовыдвиженец) и Виктор Барковский (КПРФ). По 3-му округу — Олег Воронцов ("Единая Россия"), Мария Ким (самовыдвиженец), Роман Трифонов (КПРФ), по 4-му округу Анна Аникина (ЕР), Ольга Касымова (ЕР), Елена Кубарева (КПРФ). По 5-му округу лидируют Татьяна Князева ("Единая Россия"), Валерий Скобинов ("Единая Россия") и Иван Марьин (самовыдвиженец).
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.