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Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов

Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов - РИА Новости, 20.09.2021

Врач Кац и член ОП Москвы Рыжков проходят в МГД по итогам выборов

Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:53

2021-09-20T14:53

2021-09-20T17:47

выборы в государственную думу

политика

москва

владимир рыжков

московская городская дума

елена кац

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Врач Елена Кац от "Единой России " и член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока", по предварительным данным, проходят в Мосгордуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Как сообщил Реут, также проходили довыборы в муниципальном округе Щукино. По первому округу на выборах побеждает Галина Преображенская ("Единая Россия"), Андрей Гребенник (КПРФ), Денис Андреев (КПРФ). По 2-му округу — Ольга Фричинская (самовыдвиженец) , Наталья Шурова (самовыдвиженец) и Виктор Барковский (КПРФ). По 3-му округу — Олег Воронцов ("Единая Россия"), Мария Ким (самовыдвиженец), Роман Трифонов (КПРФ), по 4-му округу Анна Аникина (ЕР), Ольга Касымова (ЕР), Елена Кубарева (КПРФ). По 5-му округу лидируют Татьяна Князева ("Единая Россия"), Валерий Скобинов ("Единая Россия") и Иван Марьин (самовыдвиженец).Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, владимир рыжков, московская городская дума, елена кац