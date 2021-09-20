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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750979539.html
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31,69% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:46
2021-09-20T14:53
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
единая россия
выборы в государственную думу
россия
кпрф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31,69% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает – 21,78%, ЛДПР – 14,68%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,1%, "Зеленые" - 5,1%, "Партия пенсионеров" – 4,36%, "Коммунисты России" – 2,69%, "Родина" – 1,29%.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
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политика, красноярский край, единая россия, выборы в государственную думу, россия, кпрф
14:46 20.09.2021 (обновлено: 14:53 20.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края с 31,69% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Бюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31,69% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.
КПРФ набирает – 21,78%, ЛДПР – 14,68%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,1%, "Зеленые" - 5,1%, "Партия пенсионеров" – 4,36%, "Коммунисты России" – 2,69%, "Родина" – 1,29%.
В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
 
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