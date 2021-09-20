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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Красноярского края

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31,69% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:46

2021-09-20T14:46

2021-09-20T14:53

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

единая россия

выборы в государственную думу

россия

кпрф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31,69% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает – 21,78%, ЛДПР – 14,68%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,1%, "Зеленые" - 5,1%, "Партия пенсионеров" – 4,36%, "Коммунисты России" – 2,69%, "Родина" – 1,29%.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.

красноярский край

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политика, красноярский край, единая россия, выборы в государственную думу, россия, кпрф