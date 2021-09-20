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В КПРФ потребовали отмены результатов выборов в Уссурийске

В КПРФ потребовали отмены результатов выборов в Уссурийске - РИА Новости, 20.09.2021

В КПРФ потребовали отмены результатов выборов в Уссурийске

Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:17

2021-09-20T14:17

2021-09-20T14:36

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политика

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россия

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юрий афонин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с голосованием на выборах, а также сообщил, что партия будет требовать отмены результатов выборов в городе."Ситуация в Уссурийске напоминает Кущевку… Там господин Корж на протяжении всех выборов манипулирует волей граждан… Наш кандидат (по 62 округу в Госдуму - ред.) Артем Самсонов победил на всех участках Владивостока в подавляющем большинстве своего округа. Но в Уссурийске почти на 15 участках под камеры, которые там стоят, и мы все отследили, начали менять сейф-пакеты (где хранятся документы - ред ). Наша юрслужба все записи взяла, готовим протокольные документы", - заявил Афонин."Будем требовать отмены результатов выборов в Уссурийске... И привлечения Коржа к уголовной ответственности", - сообщил он.Кроме того, председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что мэр города, несмотря на многочисленные замечания партии, продолжает возглавлять город.

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политика, уссурийск, кпрф, выборы в государственную думу, россия, владивосток, юрий афонин, геннадий зюганов, госдума рф