14:17 20.09.2021 (обновлено: 14:36 20.09.2021)
В КПРФ потребовали отмены результатов выборов в Уссурийске
Зампред ЦК КПРФ Афонин: партия потребует отмены результатов выборов в Уссурийске
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин перед началом жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с голосованием на выборах, а также сообщил, что партия будет требовать отмены результатов выборов в городе.
"Ситуация в Уссурийске напоминает Кущевку… Там господин Корж на протяжении всех выборов манипулирует волей граждан… Наш кандидат (по 62 округу в Госдуму - ред.) Артем Самсонов победил на всех участках Владивостока в подавляющем большинстве своего округа. Но в Уссурийске почти на 15 участках под камеры, которые там стоят, и мы все отследили, начали менять сейф-пакеты (где хранятся документы - ред ). Наша юрслужба все записи взяла, готовим протокольные документы", - заявил Афонин.
"Будем требовать отмены результатов выборов в Уссурийске... И привлечения Коржа к уголовной ответственности", - сообщил он.
Кроме того, председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что мэр города, несмотря на многочисленные замечания партии, продолжает возглавлять город.