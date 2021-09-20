14:09 20.09.2021 (обновлено: 14:36 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Брянской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Брянской области с 64,32%
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Брянской области побеждает на выборах в Госдуму с 64,32% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости председатель облизбиркома Елена Анненкова.
"С уверенностью можно сказать, что выборы состоялись. В области проголосовали 661 820 избирателей, явка составила 68,65%. Лидирует "Единая Россия" – 64,32%", - сказала Анненкова.
По данным облизбиркома, второе место заняла КПРФ с 13,7 %, третье - ЛДПР с 8,6%. "Справедливая Россия – За правду" набрала 4,97% голосов, партия "Новые люди" - 2,33%, Партия пенсионеров – 1,27%. Остальные партии, по данным избиркома, набрали менее 1% голосов.
В одномандатном избирательном округе № 77 лидирует Николай Валуев, выдвинутый партией "Единая Россия", за него поголосовали 62,5% избирателей. В одномандатном избирательном округе № 78 большинство голосов получил Николай Алексеенко (ЕР) – 57,7%.
На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году явка избирателей в регионе 55,12%. По единому федерального округу на территории Брянской области тогда победу одержала также партия "Единая Россия" с 63,91% голосов, у КПРФ было 13,29%, у ЛДПР - 10,80%, у "Справедливой России" - 3,48%.
В субботу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах РФ – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Сообщалось также, что в Брянской области главы участковых избирательных комиссий, где были зафиксированы нарушения, отстранены от работы.