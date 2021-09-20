КПРФ поставит вопрос о непризнании выборов в Северной Осетии
Зампред ЦК КПРФ Афонин: партия поставит вопрос о непризнании выборов в Северной Осетии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. КПРФ поставит вопрос о непризнании выборов в Северной Осетии - единственном регионе, где партия предположительно сильно ухудшила результат, заявил в понедельник первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
"Как подведем итоги, мы обязательно жестко поставим вопрос о непризнании выборов в целом ряде регионов РФ. Могу сказать: Северная Осетия. Сейчас еще подсчет голосов там не завершен, но, по всей видимости, это будет единственный субъект РФ, где КПРФ, по сравнению с прошлым разом, чуть ли не уполовинила свой результат - этого же быть не может", - сказал Афонин на пресс-конференции.
По его мнению, речь идет о "мухлеже" с голосами в регионе, который всегда традиционно поддерживает КПРФ, и те, кто этим занимаются, "должны понести достойное наказание".
В числе регионов, к которым у коммунистов есть серьезные претензии, Афонин назвал также Брянскую, Кемеровскую области, ряд регионов в Центральной России, Крым, Якутию, Москву и Санкт-Петербург.
"По всей стране КПРФ, практически без исключения, нарастила свою поддержку как в процентах, так и в абсолютных результатах, но есть отдельные территории, которые выпадают даже из общероссийского спектра", - сказал зампред ЦК КПРФ.
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия —за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.