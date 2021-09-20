"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кировской области, набрав 29,5% голосов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"Обработано 100% протоколов. "Единая Россия" набрала 29,57% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 18,4%, КПРФ – 18,28%, ЛДПР – 12,8%, партия "Новые люди" - 8,18%, Партия пенсионеров – 3,86%, Коммунисты России – 2,09%", - сообщили агентству в облизбиркоме.
По одномандатным округам в Госдуму победу одержали действующие депутаты Государственной думы, члены фракции "Единая Россия" Рахим Азимов, набравший 43,7% голосов, и Олег Валенчук с 31,3%.
Явка избирателей в регионе составила 45,08%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Кировской области составила 41,9%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.