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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кировской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кировской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кировской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:42

2021-09-20T13:42

2021-09-20T13:42

выборы в государственную думу

политика

кировская область

единая россия

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.По одномандатным округам в Госдуму победу одержали действующие депутаты Государственной думы, члены фракции "Единая Россия" Рахим Азимов, набравший 43,7% голосов, и Олег Валенчук с 31,3%.Явка избирателей в регионе составила 45,08%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Кировской области составила 41,9%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кировская область, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия