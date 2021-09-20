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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750955024.html
ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Центризбирком обработал более 99 процентов протоколов УИК, лидерство сохраняет "Единая Россия". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:13
2021-09-20T15:58
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал более 99 процентов протоколов УИК, лидерство сохраняет "Единая Россия".По федеральному округу за нее проголосовали 49,82 процента избирателей. Второе место досталось КПРФ — 19 процентов, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42 процента) и "Новые люди" (5,35 процента).Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России – За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, единая россия, госдума рф
13:13 20.09.2021 (обновлено: 15:58 20.09.2021)
 
ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЕР сохраняет лидерство в 199 одномандатных округах после обработки 99 процентов протоколов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка
Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал более 99 процентов протоколов УИК, лидерство сохраняет "Единая Россия".
По федеральному округу за нее проголосовали 49,82 процента избирателей. Второе место досталось КПРФ — 19 процентов, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42 процента) и "Новые люди" (5,35 процента).
Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России – За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
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