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ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком обработал более 99 процентов протоколов УИК, лидерство сохраняет "Единая Россия". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:13

2021-09-20T13:13

2021-09-20T15:58

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал более 99 процентов протоколов УИК, лидерство сохраняет "Единая Россия".По федеральному округу за нее проголосовали 49,82 процента избирателей. Второе место досталось КПРФ — 19 процентов, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42 процента) и "Новые люди" (5,35 процента).Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России – За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф