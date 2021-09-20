https://ria.ru/20210920/vybory-1750943830.html
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл, набирая более 36% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:31
2021-09-20T12:31
2021-09-20T12:45
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
кпрф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл, набирая более 36% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По федеральному округу больше всего голосов набрала КПРФ — 36,30%, "Единая Россия" - 33,43%, ЛДПР — 7,94%, партия "Справедливая Россия — За правду" — 6,48%, партия "Новые люди" - 6,15%", - говорится в сообщении.Отмечается, что Партия пенсионеров на выборах в Госдуму в Марий Эл набрала 2,64% голосов, партия "Коммунисты России" – 1,21%, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,70%, Всероссийская политическая партия "Родина" - 0,67%, "Яблоко" - 0,57%, партия "Зеленая альтернатива" - 0,52%, Российская партия свободы и справедливости – 0,52%, "Партия роста" - 0,31%."Обработаны все 100% протоколов", - уточнили РИА Новости в ЦИК республики.Явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила 46,11%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Марий Эл составила 53,3%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, кпрф
12:31 20.09.2021 (обновлено: 12:45 20.09.2021)
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл с 36,3%