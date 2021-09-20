Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750943830.html
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл, набирая более 36% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:31
2021-09-20T12:45
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d19e16796e1c7e01f2773be93fa83c56.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл, набирая более 36% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По федеральному округу больше всего голосов набрала КПРФ — 36,30%, "Единая Россия" - 33,43%, ЛДПР — 7,94%, партия "Справедливая Россия — За правду" — 6,48%, партия "Новые люди" - 6,15%", - говорится в сообщении.Отмечается, что Партия пенсионеров на выборах в Госдуму в Марий Эл набрала 2,64% голосов, партия "Коммунисты России" – 1,21%, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,70%, Всероссийская политическая партия "Родина" - 0,67%, "Яблоко" - 0,57%, партия "Зеленая альтернатива" - 0,52%, Российская партия свободы и справедливости – 0,52%, "Партия роста" - 0,31%."Обработаны все 100% протоколов", - уточнили РИА Новости в ЦИК республики.Явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила 46,11%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Марий Эл составила 53,3%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750945000.html
https://ria.ru/20210920/vybory-1750940555.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917376_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_486c3c723d1bc52d9c5dae0684f51244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, кпрф
12:31 20.09.2021 (обновлено: 12:45 20.09.2021)
 
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл

КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл с 36,3%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Марий Эл, набирая более 36% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
"По федеральному округу больше всего голосов набрала КПРФ — 36,30%, "Единая Россия" - 33,43%, ЛДПР — 7,94%, партия "Справедливая Россия — За правду" — 6,48%, партия "Новые люди" - 6,15%", - говорится в сообщении.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 12:35Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области
Отмечается, что Партия пенсионеров на выборах в Госдуму в Марий Эл набрала 2,64% голосов, партия "Коммунисты России" – 1,21%, Российская экологическая партия "Зеленые" - 0,70%, Всероссийская политическая партия "Родина" - 0,67%, "Яблоко" - 0,57%, партия "Зеленая альтернатива" - 0,52%, Российская партия свободы и справедливости – 0,52%, "Партия роста" - 0,31%.
"Обработаны все 100% протоколов", - уточнили РИА Новости в ЦИК республики.
Явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила 46,11%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Марий Эл составила 53,3%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 12:10Выборы в Государственную думу
Зюганов назвал результат КПРФ на выборах "весьма успешным"
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму
06:12"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
06:06В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
Лента новостейМолния