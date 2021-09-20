В ЛНР назвали участие жителей Донбасса в выборах в Думу знаковым событием
Пасечник об участии жителей ДНР и ЛНР в выборах: свершилось знаковое событие для всех нас
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием участие в выборах в Госдуму жителей Донбасса, имеющих российское гражданство.
В понедельник председатель облизбиркома Ростовской области Андрей Буров сообщил журналистам, что порядка 50 тысяч жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР проголосовали на избирательных участках в Ростовской области на выборах в Госдуму РФ. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
"В минувшие три дня жители республики вместе с миллионами россиян голосовали на выборах депутатов Государственной Думы России. Свершилось знаковое событие для всех нас", - говорится в видеообращении главы республики к жителям ЛНР.
Пасечник уточнил, что массовое участие жителей Донбасса в выборах депутатов Госдумы свидетельствует о том, что интеграцию республик с Россией не остановить. При этом Пасечник высоко оценил организацию и процесс проведения в ЛНР дистанционных выборов: все желающие проголосовать имели такую возможность. "Для нас было очень важно, чтобы каждый гражданин России, проживающий в республике, смог реализовать свое конституционное право и проголосовать", - рассказал глава республики.
17 сентября, 10:02Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области, помимо выборов в Госдуму России, проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
19 сентября, 21:19ИнфографикаПредварительные итоги выборов в Госдуму — 2021