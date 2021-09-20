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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750943503.html
В ЛНР назвали участие жителей Донбасса в выборах в Думу знаковым событием
В ЛНР назвали участие жителей Донбасса в выборах в Думу знаковым событием - РИА Новости, 20.09.2021
В ЛНР назвали участие жителей Донбасса в выборах в Думу знаковым событием
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием участие в выборах в Госдуму жителей Донбасса, имеющих... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:29
2021-09-20T12:29
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием участие в выборах в Госдуму жителей Донбасса, имеющих российское гражданство.В понедельник председатель облизбиркома Ростовской области Андрей Буров сообщил журналистам, что порядка 50 тысяч жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР проголосовали на избирательных участках в Ростовской области на выборах в Госдуму РФ. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."В минувшие три дня жители республики вместе с миллионами россиян голосовали на выборах депутатов Государственной Думы России. Свершилось знаковое событие для всех нас", - говорится в видеообращении главы республики к жителям ЛНР.Пасечник уточнил, что массовое участие жителей Донбасса в выборах депутатов Госдумы свидетельствует о том, что интеграцию республик с Россией не остановить. При этом Пасечник высоко оценил организацию и процесс проведения в ЛНР дистанционных выборов: все желающие проголосовать имели такую возможность. "Для нас было очень важно, чтобы каждый гражданин России, проживающий в республике, смог реализовать свое конституционное право и проголосовать", - рассказал глава республики.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области, помимо выборов в Госдуму России, проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, россия
12:29 20.09.2021
 
В ЛНР назвали участие жителей Донбасса в выборах в Думу знаковым событием

Пасечник об участии жителей ДНР и ЛНР в выборах: свершилось знаковое событие для всех нас

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием участие в выборах в Госдуму жителей Донбасса, имеющих российское гражданство.
В понедельник председатель облизбиркома Ростовской области Андрей Буров сообщил журналистам, что порядка 50 тысяч жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР проголосовали на избирательных участках в Ростовской области на выборах в Госдуму РФ. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
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"В минувшие три дня жители республики вместе с миллионами россиян голосовали на выборах депутатов Государственной Думы России. Свершилось знаковое событие для всех нас", - говорится в видеообращении главы республики к жителям ЛНР.
Пасечник уточнил, что массовое участие жителей Донбасса в выборах депутатов Госдумы свидетельствует о том, что интеграцию республик с Россией не остановить. При этом Пасечник высоко оценил организацию и процесс проведения в ЛНР дистанционных выборов: все желающие проголосовать имели такую возможность. "Для нас было очень важно, чтобы каждый гражданин России, проживающий в республике, смог реализовать свое конституционное право и проголосовать", - рассказал глава республики.
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Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области, помимо выборов в Госдуму России, проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
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