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ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком обработал 95,06 процента бюллетеней, по их результатам "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,63 процента голосов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:26

2021-09-20T12:26

2021-09-20T12:59

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал 95,06 процента бюллетеней, по их результатам "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,63 процента голосов.Второе место — у КПРФ (19,2 процента). На третьем находится ЛПДР (7,48 процента).В пятерку лидеров также попали "Справедливая Россия — за правду" (7,43 процента) и "Новые люди" (5,40 процента) . Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.По данным ЦИК, претенденты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах, от КПРФ — девять, а от "Справедливой России — За правду" — восемь. У ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, лдпр