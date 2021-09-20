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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750942862.html
ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Центризбирком обработал 95,06 процента бюллетеней, по их результатам "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,63 процента голосов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:26
2021-09-20T12:59
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал 95,06 процента бюллетеней, по их результатам "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,63 процента голосов.Второе место — у КПРФ (19,2 процента). На третьем находится ЛПДР (7,48 процента).В пятерку лидеров также попали "Справедливая Россия — за правду" (7,43 процента) и "Новые люди" (5,40 процента) . Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.По данным ЦИК, претенденты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах, от КПРФ — девять, а от "Справедливой России — За правду" — восемь. У ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, единая россия, госдума рф, лдпр
12:26 20.09.2021 (обновлено: 12:59 20.09.2021)
 
ЦИК обработал 95 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЕР сохраняет лидерство в 199 одномандатных округах после обработки 95% протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал 95,06 процента бюллетеней, по их результатам "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,63 процента голосов.
Второе место — у КПРФ (19,2 процента). На третьем находится ЛПДР (7,48 процента).
В пятерку лидеров также попали "Справедливая Россия — за правду" (7,43 процента) и "Новые люди" (5,40 процента) .
Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
По данным ЦИК, претенденты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах, от КПРФ — девять, а от "Справедливой России — За правду" — восемь. У ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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