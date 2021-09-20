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Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области
Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области - РИА Новости, 20.09.2021
Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области
Замглавы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:01
2021-09-20T12:01
2021-09-20T12:01
выборы в государственную думу
политика
мурманская область
госдума рф
татьяна кусайко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Мурманской области с 34,38% голосов после обработки 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Александр Макаревич ("Справедливая Россия - За правду") получает 18,68%; Валерий Яранцев (КПРФ) - 16,28%.
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политика, мурманская область, госдума рф, татьяна кусайко
Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области
Сенатор Кусайко побеждает в одномандатном округе в Мурманской области с 34,38% голосов