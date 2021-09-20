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Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области

Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области - РИА Новости, 20.09.2021

Кусайко побеждает на выборах в одномандатном округе в Мурманской области

Замглавы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:01

2021-09-20T12:01

2021-09-20T12:01

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

госдума рф

татьяна кусайко

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Мурманской области с 34,38% голосов после обработки 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Александр Макаревич ("Справедливая Россия - За правду") получает 18,68%; Валерий Яранцев (КПРФ) - 16,28%.

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская область, госдума рф, татьяна кусайко