Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону
Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Думу соответствующими закону и демократическим стандартам
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге
"Выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва были организованы и прошли в конституционные сроки в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами", - отмечается в документе, размещенном в Telegram-канале ПА ОДКБ.
Также делегаты отметили целесообразность трехдневного голосования в условиях пандемии, заявив, что "опыт применения избирательного законодательства в РФ представляет существенный интерес для государств – членов ОДКБ, в том числе в части обеспечения безопасности процесса выборов и электорального суверенитета".
Кроме того, наблюдатели отметили, что незначительные организационные недостатки не повлияли на ход голосования и волеизъявление граждан.
Согласно заключению международных наблюдателей, "все политические партии, представители ЦИК и горизбиркома Санкт-Петербурга, а также представители общественных штабов, отметили беспрецедентное информационное давление на избирательный процесс, проявляющееся в сообщениях с призывом непризнания выборов задолго до их начала и распространении фейковой информации о вбросах".
"В частности, ряд зарубежных изданий сообщали об отсутствии видеонаблюдения. Однако все участки, посещенные наблюдателями, были в полной мере оборудованы системами видеонаблюдения", - указали наблюдатели ПА ОДКБ.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
19 сентября, 21:19ИнфографикаПредварительные итоги выборов в Госдуму — 2021