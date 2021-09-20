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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750933235.html
Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону
Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону - РИА Новости, 20.09.2021
Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону
Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами, говорится в итоговом заключении... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:39
2021-09-20T11:39
выборы в государственную думу
политика
москва
одкб
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами, говорится в итоговом заключении миссии международных наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.Также делегаты отметили целесообразность трехдневного голосования в условиях пандемии, заявив, что "опыт применения избирательного законодательства в РФ представляет существенный интерес для государств – членов ОДКБ, в том числе в части обеспечения безопасности процесса выборов и электорального суверенитета".Кроме того, наблюдатели отметили, что незначительные организационные недостатки не повлияли на ход голосования и волеизъявление граждан.Согласно заключению международных наблюдателей, "все политические партии, представители ЦИК и горизбиркома Санкт-Петербурга, а также представители общественных штабов, отметили беспрецедентное информационное давление на избирательный процесс, проявляющееся в сообщениях с призывом непризнания выборов задолго до их начала и распространении фейковой информации о вбросах"."В частности, ряд зарубежных изданий сообщали об отсутствии видеонаблюдения. Однако все участки, посещенные наблюдателями, были в полной мере оборудованы системами видеонаблюдения", - указали наблюдатели ПА ОДКБ. Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Международные наблюдатели ПА ОДКБ работали на участковых избирательных участках в Москве и области. Они представляли парламенты всех государств – членов ОДКБ, впервые в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ был депутат Народной скупщины Сербии.
https://ria.ru/20210919/krym-1750818583.html
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политика, москва, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу
11:39 20.09.2021
 
Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону

Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Думу соответствующими закону и демократическим стандартам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами, говорится в итоговом заключении миссии международных наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.

"Выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва были организованы и прошли в конституционные сроки в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами", - отмечается в документе, размещенном в Telegram-канале ПА ОДКБ.

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Также делегаты отметили целесообразность трехдневного голосования в условиях пандемии, заявив, что "опыт применения избирательного законодательства в РФ представляет существенный интерес для государств – членов ОДКБ, в том числе в части обеспечения безопасности процесса выборов и электорального суверенитета".
Кроме того, наблюдатели отметили, что незначительные организационные недостатки не повлияли на ход голосования и волеизъявление граждан.
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"В частности, ряд зарубежных изданий сообщали об отсутствии видеонаблюдения. Однако все участки, посещенные наблюдателями, были в полной мере оборудованы системами видеонаблюдения", - указали наблюдатели ПА ОДКБ.
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Международные наблюдатели ПА ОДКБ работали на участковых избирательных участках в Москве и области. Они представляли парламенты всех государств – членов ОДКБ, впервые в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ был депутат Народной скупщины Сербии.
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Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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