https://ria.ru/20210920/vybory-1750933235.html

Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону

Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону - РИА Новости, 20.09.2021

Миссия ПА ОДКБ назвала выборы в Госдуму соответствующими закону

Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами, говорится в итоговом заключении... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:39

2021-09-20T11:39

2021-09-20T11:39

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными международными демократическими стандартами, говорится в итоговом заключении миссии международных наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.Также делегаты отметили целесообразность трехдневного голосования в условиях пандемии, заявив, что "опыт применения избирательного законодательства в РФ представляет существенный интерес для государств – членов ОДКБ, в том числе в части обеспечения безопасности процесса выборов и электорального суверенитета".Кроме того, наблюдатели отметили, что незначительные организационные недостатки не повлияли на ход голосования и волеизъявление граждан.Согласно заключению международных наблюдателей, "все политические партии, представители ЦИК и горизбиркома Санкт-Петербурга, а также представители общественных штабов, отметили беспрецедентное информационное давление на избирательный процесс, проявляющееся в сообщениях с призывом непризнания выборов задолго до их начала и распространении фейковой информации о вбросах"."В частности, ряд зарубежных изданий сообщали об отсутствии видеонаблюдения. Однако все участки, посещенные наблюдателями, были в полной мере оборудованы системами видеонаблюдения", - указали наблюдатели ПА ОДКБ. Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Международные наблюдатели ПА ОДКБ работали на участковых избирательных участках в Москве и области. Они представляли парламенты всех государств – членов ОДКБ, впервые в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ был депутат Народной скупщины Сербии.

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https://ria.ru/20210917/nablyudatel-1750605208.html

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html

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политика, москва, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу