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Дюмин победил на выборах главы Тульской области
Дюмин победил на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021
Дюмин победил на выборах главы Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов, заявил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:14
2021-09-20T11:14
2021-09-20T12:10
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политика
тульская область
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов, заявил журналистам глава облизбиркома Павел Веселов."Алексей Дюмин набирает 83,6% голосов избирателей по итогам выборов", - сказал Веселов. Он отметил, что выборы признаны состоявшимися.По данным облизбиркома, Дюмин получил 83,58% голосов избирателей, Владимир Исаков (КПРФ) - 8,97%, Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров) – 3,05%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 2,77%."Участие в выборах приняли 52,85% избирателей, это 608 247 человек", - отметил глава облизбиркома.Кроме губернаторских выборов, в регионе в течение 17-19 сентября, как и по всей России, проходили выборы в Госдуму РФ.Дюмин возглавляет Тульскую область с 22 сентября 2016 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, тульская область, алексей дюмин, госдума рф, кпрф, коммунисты россии, россия
11:14 20.09.2021 (обновлено: 12:10 20.09.2021)
Дюмин победил на выборах главы Тульской области
Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области, набрав 83,6 процента голосов