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Дюмин победил на выборах главы Тульской области

Дюмин победил на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021

Дюмин победил на выборах главы Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов, заявил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:14

2021-09-20T11:14

2021-09-20T12:10

выборы в государственную думу

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госдума рф

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россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов, заявил журналистам глава облизбиркома Павел Веселов."Алексей Дюмин набирает 83,6% голосов избирателей по итогам выборов", - сказал Веселов. Он отметил, что выборы признаны состоявшимися.По данным облизбиркома, Дюмин получил 83,58% голосов избирателей, Владимир Исаков (КПРФ) - 8,97%, Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров) – 3,05%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 2,77%."Участие в выборах приняли 52,85% избирателей, это 608 247 человек", - отметил глава облизбиркома.Кроме губернаторских выборов, в регионе в течение 17-19 сентября, как и по всей России, проходили выборы в Госдуму РФ.Дюмин возглавляет Тульскую область с 22 сентября 2016 года.

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тульская область, алексей дюмин, госдума рф, кпрф, коммунисты россии, россия