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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области
Партия "Единая Россия" в Магаданской области победила на выборах в Государственную Думу с 50,08% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:01
2021-09-20T11:01
2021-09-20T11:01
выборы в государственную думу
политика
магаданская область
единая россия
госдума рф
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МАГАДАН, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Магаданской области победила на выборах в Государственную Думу с 50,08% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков."Партия "Единая Россия" получила 50,08% голосов избирателей, кандидат от этой партии Антон Басанский победил с 54,30% голосов. На втором месте - КПРФ, получившая 20,67%, на третьем - ЛДПР с 8,95%. Обработаны все 100% бюллетеней", - рассказал Жуков.По его словам, явка составила 43,90%. "Для сравнения, в прошлом году в трёхдневном голосовании приняли участие 38% избирателей. Серьёзных нарушений не зафиксировано", - добавил он.
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политика, магаданская область, единая россия, госдума рф
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области с 50,08%