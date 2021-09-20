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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Магаданской области

Партия "Единая Россия" в Магаданской области победила на выборах в Государственную Думу с 50,08% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:01

2021-09-20T11:01

2021-09-20T11:01

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

единая россия

госдума рф

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МАГАДАН, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Магаданской области победила на выборах в Государственную Думу с 50,08% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков."Партия "Единая Россия" получила 50,08% голосов избирателей, кандидат от этой партии Антон Басанский победил с 54,30% голосов. На втором месте - КПРФ, получившая 20,67%, на третьем - ЛДПР с 8,95%. Обработаны все 100% бюллетеней", - рассказал Жуков.По его словам, явка составила 43,90%. "Для сравнения, в прошлом году в трёхдневном голосовании приняли участие 38% избирателей. Серьёзных нарушений не зафиксировано", - добавил он.

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, единая россия, госдума рф