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В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме
В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме
КПРФ явно увеличивает свою фракцию в Госдуме, но о точном количестве мандатов пока говорить рано, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя ЦК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:08
2021-09-20T10:08
2021-09-20T10:08
выборы в государственную думу
политика
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выборы в государственную думу
дмитрий новиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ явно увеличивает свою фракцию в Госдуме, но о точном количестве мандатов пока говорить рано, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков."То есть, формула многосоставная, и мы сейчас не можем говорить ни в отношении ни одной партии, сколько точно мандатов у нее будет", - добавил он.
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политика, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, дмитрий новиков
В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме
Зампред ЦК КПРФ Новиков: партия явно увеличивает свою фракцию в Госдуме