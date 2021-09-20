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В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме

В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021

В КПРФ заявили об увеличении фракции в Госдуме

КПРФ явно увеличивает свою фракцию в Госдуме, но о точном количестве мандатов пока говорить рано, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя ЦК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:08

2021-09-20T10:08

2021-09-20T10:08

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

дмитрий новиков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ явно увеличивает свою фракцию в Госдуме, но о точном количестве мандатов пока говорить рано, заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков."То есть, формула многосоставная, и мы сейчас не можем говорить ни в отношении ни одной партии, сколько точно мандатов у нее будет", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, дмитрий новиков