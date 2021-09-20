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КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе
КПРФ, по предварительным данным, выигрывает выборы в Госдуму в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в окружной избирательной комиссии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:32
2021-09-20T09:32
2021-09-20T11:53
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
кпрф
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 20 сен — РИА Новости. КПРФ, по предварительным данным, выигрывает выборы в Госдуму в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в окружной избирательной комиссии."Обработано 100% протоколов. КПРФ набирает 31,98%, у ЕР 29,06%, ЛДПР набирает 11,19%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,97%", — сообщила собеседница агентства.Ненецкий округ второй раз подряд показывает отличный от остальной части России результат на выборах. В прошлом году только в этом регионе не поддержали поправки в Конституцию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, госдума рф, кпрф, ненецкий автономный округ
09:32 20.09.2021 (обновлено: 11:53 20.09.2021)
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе с 31,98%