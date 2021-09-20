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КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе

КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе - РИА Новости, 20.09.2021

КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе

КПРФ, по предварительным данным, выигрывает выборы в Госдуму в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в окружной избирательной комиссии. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:32

2021-09-20T09:32

2021-09-20T11:53

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

кпрф

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 20 сен — РИА Новости. КПРФ, по предварительным данным, выигрывает выборы в Госдуму в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в окружной избирательной комиссии."Обработано 100% протоколов. КПРФ набирает 31,98%, у ЕР 29,06%, ЛДПР набирает 11,19%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,97%", — сообщила собеседница агентства.Ненецкий округ второй раз подряд показывает отличный от остальной части России результат на выборах. В прошлом году только в этом регионе не поддержали поправки в Конституцию.

ненецкий автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, кпрф, ненецкий автономный округ