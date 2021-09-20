https://ria.ru/20210920/vybory-1750903017.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Чувашии, набрав более 37% голосов избирателей, после подсчета 98% бюллетеней, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:14

2021-09-20T09:14

2021-09-20T09:18

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Чувашии, набрав более 37% голосов избирателей, после подсчета 98% бюллетеней, сообщает центральная избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале."Предварительные данные по явке - около 58%. На 08 утра обработаны более 98% протоколов участковых избирательных комиссий в Чувашии. Предварительные результаты по выборам депутатов Госдумы: Единая Россия - 37,24%, КПРФ - 22,48%, Справедливая Россия - За правду - 14,92%, ЛДПР - 6,8%, Новые люди - 5,67%", - сообщает ЦИК региона.Явка избирателей на выборах в Государственную думу седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Чувашии составила 59,3%. В Чувашии численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 919 203 человека.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750902775.html

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политика, единая россия, госдума рф