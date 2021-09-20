09:14 20.09.2021 (обновлено: 09:18 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии с 37%
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Чувашии, набрав более 37% голосов избирателей, после подсчета 98% бюллетеней, сообщает центральная избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале.
"Предварительные данные по явке - около 58%. На 08 утра обработаны более 98% протоколов участковых избирательных комиссий в Чувашии. Предварительные результаты по выборам депутатов Госдумы: Единая Россия - 37,24%, КПРФ - 22,48%, Справедливая Россия - За правду - 14,92%, ЛДПР - 6,8%, Новые люди - 5,67%", - сообщает ЦИК региона.
Явка избирателей на выборах в Государственную думу седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Чувашии составила 59,3%. В Чувашии численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 919 203 человека.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.