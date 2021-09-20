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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750899047.html
В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму
В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму
Более 11 тысяч граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:35
2021-09-20T12:06
выборы в государственную думу
политика
белоруссия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Более 11 тысяч граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.Он уточнил, что это данные за три дня: с 17 по 19 сентября.Ранее посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что в период выборов на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян. В республике работало восемь пунктов для голосования.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, белоруссия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
08:35 20.09.2021 (обновлено: 12:06 20.09.2021)
 
В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму

Более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму на участках в Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Белоруссии в Минске
Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Более 11 тысяч граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.
Он уточнил, что это данные за три дня: с 17 по 19 сентября.
Ранее посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что в период выборов на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян. В республике работало восемь пунктов для голосования.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
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