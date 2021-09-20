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В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму

В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

В Белоруссии более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму

Более 11 тысяч граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:35

2021-09-20T08:35

2021-09-20T12:06

выборы в государственную думу

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россия

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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Более 11 тысяч граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках в Белоруссии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.Он уточнил, что это данные за три дня: с 17 по 19 сентября.Ранее посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что в период выборов на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян. В республике работало восемь пунктов для голосования.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия