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Русских лидирует на выборах губернатора Ульяновской области

Русских лидирует на выборах губернатора Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Русских лидирует на выборах губернатора Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 83,26% голосов после обработки более 98% протоколов, сообщили... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:20

2021-09-20T08:20

2021-09-20T08:20

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госдума рф

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алексей русских

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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 83,26% голосов после обработки более 98% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.На пост главы Ульяновской области, помимо Русских, претендовали депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, алексей русских