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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750897410.html
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов
Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:14
2021-09-20T08:14
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов."Обработано 86% протоколов. Здунов ("Единая Россия") набрал 78,4% голосов, Дмитрий Кузякин (КПРФ) – 11,4%, Евгений Тюрин (ЛДПР) – 6%, Александр Лемкин ("Партия пенсионеров ") – 2,65%. Явка составила 65,24%", - сообщили агентству в ЦИК Мордовии.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, республика мордовия, артем здунов
08:14 20.09.2021
 
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов

Здунов набирает 78% голосов на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов

© РИА Новости / Олег Красильников / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов принимает участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ в Саранске
Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов принимает участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ в Саранске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Олег Красильников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов.
"Обработано 86% протоколов. Здунов ("Единая Россия") набрал 78,4% голосов, Дмитрий Кузякин (КПРФ) – 11,4%, Евгений Тюрин (ЛДПР) – 6%, Александр Лемкин ("Партия пенсионеров ") – 2,65%. Явка составила 65,24%", - сообщили агентству в ЦИК Мордовии.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияВыборы в Государственную думуРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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