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Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов

Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021

Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов

Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:14

2021-09-20T08:14

2021-09-20T08:14

выборы в государственную думу

политика

единая россия

выборы в государственную думу

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов."Обработано 86% протоколов. Здунов ("Единая Россия") набрал 78,4% голосов, Дмитрий Кузякин (КПРФ) – 11,4%, Евгений Тюрин (ЛДПР) – 6%, Александр Лемкин ("Партия пенсионеров ") – 2,65%. Явка составила 65,24%", - сообщили агентству в ЦИК Мордовии.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, выборы в государственную думу, республика мордовия, артем здунов