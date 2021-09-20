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Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов
Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:14
2021-09-20T08:14
2021-09-20T08:14
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя республики, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов."Обработано 86% протоколов. Здунов ("Единая Россия") набрал 78,4% голосов, Дмитрий Кузякин (КПРФ) – 11,4%, Евгений Тюрин (ЛДПР) – 6%, Александр Лемкин ("Партия пенсионеров ") – 2,65%. Явка составила 65,24%", - сообщили агентству в ЦИК Мордовии.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, выборы в государственную думу, республика мордовия, артем здунов
Здунов лидирует на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов
Здунов набирает 78% голосов на выборах главы Мордовии после обработки 86% протоколов