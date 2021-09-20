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Руденя лидирует на выборах главы Тверской области

Руденя лидирует на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

Руденя лидирует на выборах главы Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 53,26% голосов после обработки 81,14% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:31

2021-09-20T06:31

2021-09-20T06:31

выборы в государственную думу

политика

тверская область

единая россия

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 53,26% голосов после обработки 81,14% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в облизбиркоме.Согласно данным табло, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 19,97%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - За правду) - 10,36%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,38%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 6,12%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, единая россия, игорь руденя