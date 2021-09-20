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Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 53,26% голосов после обработки 81,14% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:31
2021-09-20T06:31
2021-09-20T06:31
выборы в государственную думу
политика
тверская область
единая россия
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 53,26% голосов после обработки 81,14% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в облизбиркоме.Согласно данным табло, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 19,97%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - За правду) - 10,36%, Олег Горлов (ЛДПР) - 6,38%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 6,12%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
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РИА Новости
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политика, тверская область, единая россия, игорь руденя
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области с 53,26 процента