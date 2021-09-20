06:24 20.09.2021 (обновлено: 07:38 20.09.2021)
ЦИК подсчитал 60 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 47,16 процента
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 47,16 процента голосов по федеральному округу, следует из данных ЦИК после обработки 60,06 процента протоколов УИК.
На втором месте КПРФ с 20,89 процента, на третьем - ЛДПР с 7,9 процента.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54 процента, за ней следуют "Новые люди" с 5,77 процента.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, которые преодолевают пятипроцентный барьер.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, которые преодолевают пятипроцентный барьер.
Партия пенсионеров набирает 2,67 процента, "Коммунисты России" - 1,36 процента, "Яблоко" - 1,07 процента, "Зеленые" - 0,87 процента, "Родина" - 0,73 процента, РПСС - 0,71 процента, "Зеленая альтернатива" - 0,56 процента, Партия Роста - 0,37 процента, Гражданская платформа - 0,14 процента.
Кандидаты от "Единой России" также сохраняют лидерство в 194 одномандатных округах, КПРФ получает по этой системе 15 мест, "Справедливая Россия" — восемь, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.