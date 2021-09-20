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"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах

Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:23

2021-09-20T06:23

2021-09-20T06:27

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 60,02% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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