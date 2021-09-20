https://ria.ru/20210920/vybory-1750891855.html
"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах
"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах
Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:23
2021-09-20T06:23
2021-09-20T06:27
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750866439_0:298:3032:2004_1920x0_80_0_0_a4e78834ef2ea9d54968da36696e4345.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 60,02% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750866439_402:0:3032:1972_1920x0_80_0_0_b733bc71904e23998aae3d3a30ae53dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
06:23 20.09.2021 (обновлено: 06:27 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах
"Единая Россия" лидирует в 194 одномандатных округах после обработки 60% протоколов