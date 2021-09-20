https://ria.ru/20210920/vybory-1750891769.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новосибирской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новосибирской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новосибирской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов как по партийным спискам, набирая 35,25%, так и по... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:22

2021-09-20T06:22

2021-09-20T06:29

выборы в государственную думу

политика

новосибирская область

госдума рф

дмитрий савельев

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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов как по партийным спискам, набирая 35,25%, так и по трем из четырех одномандатных округов, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо."По федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 35,25%, КПРФ - 25,86%, ЛДПР - 9,61%, "Новые люди" - 8,71%, "Справедливая Россия" – 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов", - сказала Благо на оперативном совещании в облправительстве.По трем из четырех одномандатных округов также лидируют кандидаты от "Единой России". Так, по округу 135 Олег Иванинский набирает 31,29% голосов, на втором месте коммунист Андрей Жирнов – 24,76%.По округу 136 лидирует единоросс Дмитрий Савельев с результатом 40,71% голосов, на втором месте представитель КПРФ Ренат Сулейманов – 19,82%. По округу 137 побеждает Александр Аксененко ("Справедливая Россия") с результатом 29,57% голосов, на втором месте представитель КПРФ Виталий Новоселов – 24,79%. По 138-му округу лидирует единоросс Виктор Игнатов – 35,88%, коммунист Роман Яковлев на втором месте – 28,31%.Благо сообщила, что предварительная итоговая явка избирателей составила 37,74%. В Новосибирской области на предыдущих выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года, которые проходили в единый день голосования, итоговая явка избирателей составила 34,88%."Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не было допущено. Основная задача – обеспечение законности, легитимности и открытости проведения выборов была решена", - добавила глава облизбиркома.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750891855.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750891347.html

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политика, новосибирская область, госдума рф, дмитрий савельев