https://ria.ru/20210920/vybory-1750891347.html

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края, следует из сообщения избирательной комиссии региона по итогам... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:10

2021-09-20T06:10

2021-09-20T06:10

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края, следует из сообщения избирательной комиссии региона по итогам обработки 100% протоколов."Единая Россия" получила 34,79% голосов. На втором месте КПРФ с 23,20%. На третьем – ЛДПР, ее результат 11,66%, следует из данных избиркома.На Камчатке на 28 мест в региональном парламенте претендовали почти 400 человек от семи политических партий ("Единая Россия", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунисты России" и ЛДПР ), как по спискам, так и по округам, а также 17 самовыдвиженцев.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750890137.html

камчатский край

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политика, камчатский край