https://ria.ru/20210920/vybory-1750890137.html

На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов

На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021

На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,95% голосов после обработки 94,54% протоколов на выборах главы... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T05:33

2021-09-20T05:33

2021-09-20T05:33

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

единая россия

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,95% голосов после обработки 94,54% протоколов на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров, Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий Осетров от "Справедливой России - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Гладков выдвинут "Единой Россией"."Обработано 94,54% протоколов. Гладков - 78,95%, Скачко - 9,91%, Осетров - 3,74%, Дремов - 2,87%, Абельмазов - 2,86%", - сказал собеседник агентства.По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750890006.html

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политика, белгородская область, единая россия, вячеслав гладков