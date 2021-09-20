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На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021
На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,95% голосов после обработки 94,54% протоколов на выборах главы... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:33
2021-09-20T05:33
2021-09-20T05:33
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
единая россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,95% голосов после обработки 94,54% протоколов на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров, Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий Осетров от "Справедливой России - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Гладков выдвинут "Единой Россией"."Обработано 94,54% протоколов. Гладков - 78,95%, Скачко - 9,91%, Осетров - 3,74%, Дремов - 2,87%, Абельмазов - 2,86%", - сказал собеседник агентства.По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.
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политика, белгородская область, единая россия, вячеслав гладков
На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
Гладков набирает 78,95 процента голосов на выборах главы Белгородской области