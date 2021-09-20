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"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Чукотского АО с 44,86% при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:20
2021-09-20T05:20
2021-09-20T05:20
выборы в государственную думу
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в думу Чукотского АО с 44,86% при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона."При подсчете 100% протоколов: ЕР – 44,86%, КПРФ – 15,91%, ЛДПР – 15,16%, "Справедливая Россия" – 12,26%", - сообщили в правительстве.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика
"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотского автономного округа с 44,86%