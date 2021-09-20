https://ria.ru/20210920/vybory-1750889868.html

"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки

"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки

"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Чукотского АО с 44,86% при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T05:20

2021-09-20T05:20

2021-09-20T05:20

выборы в государственную думу

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881381_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_b9a851769b88ec0e6715bc958b7077e0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в думу Чукотского АО с 44,86% при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона."При подсчете 100% протоколов: ЕР – 44,86%, КПРФ – 15,91%, ЛДПР – 15,16%, "Справедливая Россия" – 12,26%", - сообщили в правительстве.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750889735.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика