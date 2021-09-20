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"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:03
2021-09-20T05:03
2021-09-20T05:03
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами."Поступило протоколов 49,6%. "Единая Россия" - 38,7%, КПРФ - 21,3%, ЛДПР - 7,3%, "Новые люди" - 7,2%, "Справедливая Россия" - 7,2%", - сказано в данных.У "Яблока" 4,4%, у "Партии пенсионеров" - 2,8%, у "Зеленых" - 2,6%, у РПСС – 1,9%, у "Зеленой альтернативы" - 1,9%, у "Родины" - 1,2%, у Партии Роста – 1,2%, у "Коммунистов России" - 1,1%, у "Гражданской платформы" - 0,3%.
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политика, москва, госдума рф
"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
ЕР лидирует по партийным спискам на выборах в Москве после обработки 49,6% протоколов