https://ria.ru/20210920/vybory-1750889500.html

"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%

"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%

"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T05:03

2021-09-20T05:03

2021-09-20T05:03

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в ГД в Москве с 38,7% после обработки 49,6% протоколов, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами."Поступило протоколов 49,6%. "Единая Россия" - 38,7%, КПРФ - 21,3%, ЛДПР - 7,3%, "Новые люди" - 7,2%, "Справедливая Россия" - 7,2%", - сказано в данных.У "Яблока" 4,4%, у "Партии пенсионеров" - 2,8%, у "Зеленых" - 2,6%, у РПСС – 1,9%, у "Зеленой альтернативы" - 1,9%, у "Родины" - 1,2%, у Партии Роста – 1,2%, у "Коммунистов России" - 1,1%, у "Гражданской платформы" - 0,3%.

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политика, москва, госдума рф