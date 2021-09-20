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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" побеждает с 34,75% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:40
2021-09-20T04:40
2021-09-20T04:40
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
единая россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 34,75% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки 100% протоколов."По федеральному округу наибольшее число голосов набрала "Единая Россия", 34,76%. На втором месте КПРФ, 23,87%. И на третьем месте ЛДПР, 11,66% голосов избирателей. Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия "Новые люди" - 8,75%", - сказала журналистам председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.
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политика, камчатский край, единая россия
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 34,75 процента голосов