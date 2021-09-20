https://ria.ru/20210920/vybory-1750888892.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке

"Единая Россия" побеждает с 34,75% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:40

2021-09-20T04:40

2021-09-20T04:40

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

единая россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 34,75% голосов на выборах в Государственную думу в Камчатском крае, сообщили в избирательной комиссии региона по итогам обработки 100% протоколов."По федеральному округу наибольшее число голосов набрала "Единая Россия", 34,76%. На втором месте КПРФ, 23,87%. И на третьем месте ЛДПР, 11,66% голосов избирателей. Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия "Новые люди" - 8,75%", - сказала журналистам председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750888451.html

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политика, камчатский край, единая россия