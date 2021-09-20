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"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
Кандидаты от "Единой России" продолжают лидировать в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 16, от "Справедливой России – За правду" - в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:32
2021-09-20T04:32
2021-09-20T04:35
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" продолжают лидировать в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 16, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 50,1% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
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политика, госдума рф
04:32 20.09.2021 (обновлено: 04:35 20.09.2021)
"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
ЕР лидирует в 193 одномандатных округах после обработки 50 процентов протоколов