https://ria.ru/20210920/vybory-1750887925.html

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32% - РИА Новости, 20.09.2021

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 79,32% голосов после обработки 88,6% бюллетеней на выборах главы... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:22

2021-09-20T04:22

2021-09-20T04:22

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 79,32% голосов после обработки 88,6% бюллетеней на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Кирилл Скачко от КПРФ, Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750887790.html

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политика, белгородская область, вячеслав гладков