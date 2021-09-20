https://ria.ru/20210920/vybory-1750887925.html
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32% - РИА Новости, 20.09.2021
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 79,32% голосов после обработки 88,6% бюллетеней на выборах главы... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:22
2021-09-20T04:22
2021-09-20T04:22
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 79,32% голосов после обработки 88,6% бюллетеней на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Кирилл Скачко от КПРФ, Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.
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политика, белгородская область, вячеслав гладков
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
Врио губернатора Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32 процента