03:35 20.09.2021 (обновлено: 04:26 20.09.2021)
ЦИК подсчитал 45% протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК подсчитал 45% протоколов на выборах в Госдуму, лидирует "Единая Россия"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 45,71 процента, получая при этом 193 места по одномандатным округам, следует из данных ЦИК после обработки 45,01 процента протоколов.
На втором месте остается КПРФ с 21,58 процента, на третьем — ЛДПР с 8,16 процента.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, также попадают "Справедливая Россия - За правду" (7,61 процента) и "Новые люди" (6,07 процента).
В пятерку лидеров, по предварительным данным, также попадают "Справедливая Россия - За правду" (7,61 процента) и "Новые люди" (6,07 процента).
Остальные пока не могут преодолеть пятипроцентный барьер и не проходят в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,75 процента, "Коммунисты России" - 1,4 процента, "Яблоко" - 1,0 процент, "Зеленые" - 0,92 процента, Российская партия свободы и справедливости - 0,72 процента, "Родина" - 0,71 процента, "Зеленая альтернатива" - 0,57 процента, Партия Роста - 0,35 процента, "Гражданская платформа" - 0,14 процента.
Кандидаты от КПРФ лидируют в 16 одномандатных округах, от "Справедливой России" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 45,01% протоколов УИК.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.