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"Единая Россия" лидирует на выборах в 193 одномандатных округах
"Единая Россия" лидирует на выборах в 193 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в 193 одномандатных округах
Кандидаты от "Единой России" лидируют в 193 одномандатных округах, от КПРФ - в 16, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:32
2021-09-20T03:32
2021-09-20T03:43
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" лидируют в 193 одномандатных округах, от КПРФ - в 16, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 45,01% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата
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политика, госдума рф
03:32 20.09.2021 (обновлено: 03:43 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в 193 одномандатных округах
ЕР лидирует в 193 одномандатных округах после обработки 45 процентов протоколов