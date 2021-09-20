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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 35,15%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 35,15% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 35,15%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 35,15% голосов, следует из данных онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:17

2021-09-20T03:17

2021-09-20T03:17

выборы в государственную думу

политика

пермский край

госдума рф

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 35,15% голосов, следует из данных онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки 54,97% протоколов.По данным избиркома, затем идут КПРФ (22,31%), "Справедливая Россия - За правду" (с 10,69%), ЛДПР (10,39%), "Новые люди" (7,58%).Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.Согласно информации о голосовании по одномандатным округам, расположенным на территории Пермского края, в округе №58 лидирует Игорь Шубин ("Единая Россия") с 33%, Олеся Горбунова (КПРФ) набрала 21%. Здесь обработано более половины протоколов. В округе №59 – Роман Водянов ("Единая Россия") с 32,85% и Марина Зимина (КПРФ) с 19,57%. Обработано более 45% протоколов.Округ №60 – Дмитрий Скриванов ("Единая Россия") с 33% и Алексей Костицин (КПРФ) с 16,45%. Обработано 54% протоколов. Округ №61 – Ирина Ивенских ("Единая Россия") с 26,17% и Ксения Айтакова (КПРФ) с 15,64%. Обработано 63%.

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, госдума рф